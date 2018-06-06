НАБУ показало новий склад Ради громадського контролю

Національне антикорупційне бюро оприлюднило результати інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю.

Список кандидатів із кількістю набраних голосів відомство виклало на власному сайті.

"Серед переможців голосування – 7 жінок та 8 чоловіків. З 15 обраних членів РГК один представляє ГО з м. Дніпро (Артем Романюков), решта — з м. Київ", – йдеться в повідомленні Бюро.

До РГК увійшли представники громадських організацій "Автомайдан", "Трансперенсі Інтернешнл Україна", "Січ-С14", "Демократична сокира орди", "Громадський люстраційний комітет", "Асоціація правників України", "Платформа Громадський контроль" та "Антикорупційний штаб".

"Четверо з 15 обраних кандидатів були членами РГК попереднього скликання: Віталій Устименко, Галина Янченко, Катерина Риженко, Артем Романюков", – зазначають в НАБУ.

За результатами голосування з 40 претендентів були обрані 15: Максим Діжечко, Тетяна Локацька, Анатолій Мазур, Тетяна Козаченко, Олександра Дрік, Анна Калинчук, Андрій Боровик, Катерина Риженко, Галина Янченко, Віталій Устименко, Іван Лахтіонов, Євген Карась, Олег Пушак, Злата Симоненко та Артем Романюков.

Раніше в середу комітет Верховної Ради з протидії корупції обрав двох кандидатів на посаду аудитора НАБУ: правозахисника Володимира Василенка та правника з США Тома Фаєрстоуна.

30 травня проходило інтернет-голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ.

Зазначалось, що за 12 годин голосування – з 9:00 до 21:00 – проголосував 19 381 громадянин. Одна особа могла проголосувати не більше ніж за 15 учасників.