Завершилось голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ

У середу, 30 травня, о 21:00 завершилось інтернет-голосування за учасників Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє прес-центр НАБУ у Facebook.

Зазначається, що за 12 годин голосування - з 9:00 до 21:00 - проголосував 19 381 громадянин.

Одна особа могла проголосувати не більше ніж за 15 учасників.

Усього у виборах взяли участь 40 кандидатів. Список учасників конкурсу та інформація про них були розміщені на сайті НАБУ.

Офіційні результати оголосять 6 червня.

Після аналізу технічного протоколу голосування можна підвести попередні підсумки. Зокрема, лідирують представники ГО "Демократична сокира орди" - Максим Діжечко (6881 голос), Тетяна Локацька (6561) та Анатолій Мазур (6205).

ГО "Демократична сокира орди" була заснована в передостанній день подачі документів до Ради громадського контролю при НАБУ - 17 травня 2018 року. Діжечко, Локацька та Мазур є членами правління організації, передає Реанімаційний пакет реформ.

Місця з 4 по 6, за попередніми даними, посідають представники ГО "Громадський люстраційний комітет" - Тетяна Козаченко (5564), Олександра Дрік (4752) та Анна Калинчук (4565).

Також до Ради громадського контролю проходять кандидати від ГО "Антикорупційний штаб" (Галина Янченко - 4180), ВО "Автомайдан" (Віталій Устименко - 4174, Олег Пушак - 3812), ГО "Платформа Громадський Контроль" (Артем Романюков - 3688), ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (Андрій Боровик - 4454, Катерина Риженко - 4367, Іван Лахтіонов - 4085), ГО "Асоціація правників України" (Злата Симоненко - 3780) та лідер ГО "СІЧ-С14" Євген Карась (3998).

Одеський активіст, представник ГНГО "Небайдужі" Сергій Стерненко, за попередніми результатами, посідає 20 місце (2941).