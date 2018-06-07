Кольченко припинив голодування: Я виявився занадто слабким

Український політв'язень Олександр Кольченко припинив голодування.

Про це повідомив адвокат Андрій Лєпьохін у Facebook.

"Змушений визнати, що я переоцінив свої сили - я виявився занадто слабким, тому вирішив припинити голодування", - написав у своєму зверненні Кольченко.

Адвокат повідомив, що за час голодування вага Кольченка знизилась до 54 кг.

"З його слів, він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу", - написав адвокат.

Українця 7 червня мають перевести з санчастини колонії, де він перебував протягом голодування, в тюремну лікарню.

"В ході голодування Олександра кілька разів в присутності начальника колонії намагалися примусити відмовитися від голодування члени місцевої ОНК і представники уповноваженого з прав людини Челябінської області", - додав він.

Адвокат написав про тиск уповноваженої з прав людини в Челябінській області Маргарити Павлової.

"Вона написала лист в адвокатську палату, намагаючись чинити тиск вже на адвоката, з метою домогтися від мене примусити Олександра відмовитися від голодування", - додав Лєпьохін.

За словами Кольченко, він готувався до оголошення голодування із солідарності, відразу після того як дізнався про заяву Олега Сенцова.

"Олександр з цього моменту перейшов на прийом рідкої їжі і знизив її обсяг. Як тільки "підготувався" таким чином, так оголосив голодування. За цей час (свого голодування і підготовки до неї) Олександр втратив 10 кг ваги. Зараз він також самостійно прийняв рішення про припинення голодування", - написав він.

31 травня незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Кольченко написав йому лист, де заявив, що "стурбований цією обставиною".

Раніше Сенцов закликав "людей на свободі" не голодувати в його підтримку.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.