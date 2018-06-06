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Сенцов просить людей не підтримувати його голодуванням

Середа, 6 червня 2018, 15:29

Український політв'язень, режисер Олег Сенцов, який 24-й день голодує в російській в'язниці, закликав "людей на волі" не голодувати в його підтримку.

Про це написав його адвокат Дмитро Дінзе в Facebook.

"Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати в його підтримку", - написав адвокат.

Він пояснив, що це неправильно, оскільки у людей на волі є "багато інших можливостей впливати на ситуацію з українськими політв'язнями".

"А в Олега, як в ув’язненого, тільки одна можливість впливати на ситуацію, і це голодовка", - підсумував Дінзе. 

Як повідомлялося, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.

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Українська правда

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Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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