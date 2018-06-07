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Рада обрала аудитора НАБУ

Четвер, 7 червня 2018, 13:54
Рада обрала аудитора НАБУ

Верховна Рада обрала аудитором Національного антикорупційного бюро України від парламенту правознавця Володимира Василенка.

Це рішення було ухвалено після рейтингового голосування депутатів.

На посаду аудитора НАБУ претендувало два кандидати - американський правозахисник, партнер компанії Baker & McKenzie Томас Файєрстоун і український правознавець-міжнародник Володимир Василенко.

За Василенка в рейтинговому голосуванні проголосувало 276 депутатів.

За Файєрстоуна - 208.

Після рейтингового голосування спікер ВР Андрій Парубій оголосив про визначальне голосування за Василенка. За нього віддали свої голоси 289 народних обранців.

Після цього Парубій  оголосив його членом комісії по оцінці ефективності і діяльності НАБУ  від Верховної Ради і попросив комітет підготувати відповідну постанову.

 

Володимир Василенко - український правознавець-міжнародник, Надзвичайний і Повноважний Посол України, професор.

Народився 16 січня 1937 в Києві. Закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1959 році та аспірантуру за спеціальністю "Міжнародне право" у 1964 році. У 1972 – 1992 рр. був науковим консультантом Міністерства закордонних справ України з правових питань.

Наприкінці 1989 року брав участь у виробленні юридичних підвалин економічної самостійності України.

Навесні 1990 року підготував перший проект Декларації про державний суверенітет України, надалі як консультант Верховної Ради України брав участь у виробленні остаточного варіанту Декларації. З 1992 року – посол у країнах Бенілюкс, а також представник України при Європейському Союзі та НАТО. В 1998 – 2002 рр. – посол у Великій Британії і за сумісництвом в Ірландії.

У 1991 – 2009 рр. неодноразово брав участь у роботі Генеральної Асамблеї ООН як експерт, радник, заступник члена делегації і член делегації України, представляючи Україну у Третьому (питання прав людини) та Шостому (юридичні питання) комітетах. У 2001 році обраний Генеральною Асамблеєю ООН до Міжнародного Кримінального Трибуналу з колишньої Югославії, де працював суддею до січня 2005 року.

З 2006 року по 2010 рік – представник України в Раді ООН з прав людини.

У 2008р. Уповноважений України в Міжнародному Суді ООН під час розгляду справи Румунія проти України. Делегат Установчого з'їзду Народного Руху України, член редакційної комісії з'їзду, член першого складу Великої ради НРУ. Член Народного Комітету захисту України. Доктор юридичних наук. Заслужений юрист України.  

Як повідомлялося,21 березня 2017 року парламент не зміг обрати члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ після чого було оголошено новий конкурс.

Пізніше, 13 липня 2017 року Рада знову не змогла затвердити кандидатуру незалежного аудитора.

Всього на новий конкурс на посаду аудитора НАБУ, який проводить Верховна Рада, подавалися п’ять кандидатів.

Також повідомлялося, що обраний аудитором НАБУ Володимир Василенко також є батьком чинного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Василенка.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаНАБУ
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