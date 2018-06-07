У Порошенка є претендент на місце Данилюка

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Четвер, 7 червня 2018, 14:30

Президент Петро Порошенко воліє бачити новим міністром фінансів Ніну Южаніну, яка зараз є депутатом Верховної Ради.

За даними джерел "Української правди" у керівництві фракцій коаліції, саме її президент воліє бачити на місці Олександра Данилюка.

Однак на теперішньому етапі погодження цієї кандидати немає.

Виконувати обов’язки міністра буде перша заступниця міністра Оксана Маркарова.

Верховна Рада продовжила ранкове засідання для розгляду подання прем’єр-міністра на звільнення Данилюка з посади міністра фінансів. О 14:31 Володимир Гройсман почав озвучувати свою мотивацію такого рішення.

"Українська правда"
Теми: Мінфін Кабінет міністрів Порошенко кадри
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