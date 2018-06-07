Рада звільнила Данилюка
Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.
За прийняття відповідного рішення проголосували 254 депутати.
Данилюк заявив, що йому "інкримінують те, що виніс сор із ізби".
"Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов розбудовувати ефективну сучасну фінансову систему України, боротися з корупцією і розбазарюванням бюджетних коштів, з честю і гідністю відстоював інтереси України перед міжнародними партнерами", - сказав він.
Данилюк додав, що написаний ним лист "містить загальновідомі факти".
"Зокрема, більше року ДФС має напівлегітимного і повністю керованого керівника. Робота ДФС пронизала корупцією та конфліктом інтересів. Ситуація з ДФС є типовою для всіх важливих органів України – це слабкість, заангажованість, корупція та невіра громадян. Скажіть, що тут неправда? Якщо не згодні з тим, що я озвучив – голосуйте за мою відставку. Немає людини – немає проблеми", - сказав Данилюк.
Він додав, що звільнив голову ДФС Романа Насірова і не прийматиме правила кругової поруки.
У свою чергу прем’єр Володимир Гройсман заявив, що Данилюк так і не зрозумів, чого він на нього вніс дане подання.
"Я так і не зрозумів його випад на засіданні уряду. Коли я після цієї наради в уряд прилетів у Брюссель вести перемовини, мене зустрічав лист міністра фінансів, незрозумілий і неадекватний, я запросив міністра і сказав, що проти держави діяти неможливо, і я давав йому 2 тижні, щоб виправити ситуацію", - сказав Гройсман.
"Я прошу вас підтримати може подання про відставку міністра фінансів. Там сильна команда, ми будемо нормально якісно далі працювати. У нас є план, і ми його реалізуємо", - підсумував Гройсман.
Раніше звільнити Данилюка рекомендував Комітет Верховної Ради з питань бюджету.
За словами нардепа Юрія Левченка, розгляд цього питання на комітеті відбувався з грубим порушенням процедури: по-перше, документ не пройшов відповідного попереднього розгляду, по-друге, самого міністра не було на комітеті, і він не мав змоги висловити свою точку зору.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав і вніс до Верховної Ради подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.
Сам міністр заявив, що причина його звільнення полягає в його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.