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Турчинов: Росія націлила на Україну ракетні комплекси та кілька армій

Четвер, 7 червня 2018, 16:06
Турчинов: Росія націлила на Україну ракетні комплекси та кілька армій

Росія побудувала вздовж українського східного кордону потужну військову інфраструктуру.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, відкриваючи дев’ятий Національний експертний форум, передає "Радіо Свобода".

"П’ятий рік точиться війна Росії проти України, і ніяких ознак нормалізації ситуації ми не маємо… Два корпуси, які входять до складу восьмої російської армії, фактично виконують функцію, яку виконували штрафбати під час Другої світової війни. Їхнє завдання – затримати просування наших військ до підходу основних сил. Але де вони дислокуються? Побудована найпотужніша військова інфраструктура вздовж нашого кордону. Росія проти нас оперує не батальйонами чи дивізіями, а арміями", – каже він.

 
Олександр Турчинов на форумі
фото "Радіо свобода"

Серед загроз з моря секретар РНБО називає частину Каспійського флоту Росії, перекинуту до Чорноморського басейну. А також він говорить про російські ракетні комплекси у Криму і на східних кордонах, за його словами, здатні завдати удар "фактично по всій території України".

"У цій війні Росія, на жаль, має союзників, яких ми вважаємо нашими стратегічними партнерами. Одним з найнебезпечніших для нас є так званий проект "Північний потік-2", це є реальний виклик для нас, і випробування для нашого партнерства із західними колегами, тому що втрати, яких зазнаємо ми – на порядок більші, ніж ті кредити, які нам сьогодні пропонують", - заявив Турчинов.

Теми: РосіяТурчиноввійна
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