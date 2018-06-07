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Путін відповів, чи має наступника

Четвер, 7 червня 2018, 17:42

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не має політичного наступника.

Про це він сказав, відповідаючи на питання під час прямої лінії в четвер.

"Наступника, в класичному сенсі слова, немає. Його визначить російський народ, виборець Російської Федерації", – зазначив російський президент.

Водночас, за словами Путіна, він думає про те, щоб в Росії "виросло нове молоде покоління управлінців, відповідальних людей, які будуть в змозі взяти на себе відповідальність за Росію".

Крім того, президента РФ запитали, "чи не самотньо йому на "політичному Олімпі".

"Добиватись позитивних результатів і взагалі результатів в роботі сьогодні можна... тільки спираючись на дієздатну команду професіоналів і однодумців", – сказав Путін, додавши, що має таку команду.

Володимир Путін був президентом з 2000 по 2008 роки, потім 4 роки був прем'єр-міністром РФ.

У 2008 році Держдума прийняла поправку до Конституції про збільшення президентського терміну з чотирьох до шести років.

У 2012 році Путін пішов на третій, шестирічний, термін.

У 2018 році він знову виграв вибори. За даними ЦВК РФ, чинний президент РФ набрав 76,66% голосів. У ЦВК заявили про відсутність серйозних порушень під час голосування, а результат Путіна голова комісії назвала "рекордним".

У травні 2018 року парламент Чечні вніс до Держдуми РФ проект поправок до конституції, якими пропонується дозволити президенту керувати Росією не два, а три терміни поспіль.

Більше про те, як в Росії закликали голосувати на "виборах", читайте у колонці на УП "Встановіть додаток, зробіть селфі: як молодь в Росії мотивують йти на вибори Путіна"

Українська правда
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