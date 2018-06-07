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Пожежу у Чорнобилі ліквідовано – ДСНС

Четвер, 7 червня 2018, 18:24

У лісовому масиві в Чорнобилі загасили пожежу.

Про це повідомляє ДСНС.

"О 17:50 пожежу в лісовому масиві у Зоні відчуження ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучили 25 одиниць техніки та 138 чоловік.

У ДСНС запевняють, що радіаційний режим у Києві складає 12 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год), у Чорнобилі - 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год), а на промисловому майданчику Чонобильської АЕС - 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося займання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що на місці займання колишнього рудого лісу в зоні ЧАЕС знайшли смолоскипи.

6 червня пожежу у Чорнобильській зоні локалізували.

Українська правда

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Теми: ЧорнобильпожежаДСНС
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