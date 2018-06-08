Парубій каже, що фани футболу ризикують опинитися в полоні терористів РФ

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П'ятниця, 8 червня 2018, 10:54

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав міжнародну спільноту та громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який стартує 14 червня в Росії.

Про це він сказав, відриваючи засідання парламенту 8 червня.

"Чемпіонат мав би бути великим спортивним святом для усіх шанувальників футболу… але, на жаль, цього року він проходить у Росії, яка продовжує агресію проти України, і проти Грузії, і проти Молдови. Закликаю всі країни вільного світу та їхніх громадян бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії", – сказав спікер.

Парубій також застеріг усіх українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок до Росії, через реальну небезпеку бути захопленим у полон російськими терористами.

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Водночас 7 червня Раді забракло голосів, щоб включити у порядок денний цей проект постанови. Наступний тиждень – непленарний, таким чином парламент не зможе заборонити трансляцію.

Чемпіонат світу з футболу має стартувати 14 червня в Російській Федерації.

Попри застороги МЗС та Держприкордонслужби, близько 5 тисяч громадян України придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018.

Національна громадська телекомпанія України відмовилась від трансляції ЧС 2018.

Водночас права на трансляцію викупив телеканал "Інтер".

Валентина Романенко, УП
Теми: футбол Росія
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