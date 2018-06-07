Рада вже не зможе заборонити трансляцію ЧС з Росії

У Верховній Раді не вистачило голосів, щоб включити у порядок денний проект постанови про недопущення трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу в РФ.

Про це повідомила народний депутат Ольга Червакова у Facebook.

"Проект Постанови про недопущення трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу не включено в порядок денний. Забракло голосів. Наступний пленарний тиждень - вже футбол. Постанова 8343 авторства Ляшка, Березюка, Мосійчука і Лозового - в смітник", - зазначила нардеп.

Чемпіонат світу з футболу триватиме з 14 червня по 15 липня у Росії.

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

30 травня стало відомо, що телеканал "Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який стартує 14 червня в Росії.

Національна громадська телекомпанія України від трансляції відмовилась.

Федерація футболу України не проводитиме акредитації вітчизняних журналістівдля висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Державна прикордонна служба неодноразово радила українським футбольним уболівальникам не їхати в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликали уболівальників, а особливо учасників АТО не їхати на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росію.

Президент Петро Порошенко висловлював думку, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.

Близько 5 тисяч громадян України придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018 попри небезпеку поїздок до Росії.