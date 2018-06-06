Комітет пропонує Раді заборонити трансляцію ЧС 2018

Парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Про це повідомляє в своєму Твіттері медіаексперт Світлана Остапа.

Комітет свободи слова підтримав проект постанови 8343 про недопущення трансляції ЧС з футболу в Росії — Sveta Ostapa (@SvetaOstapa) June 6, 2018

Постановою № 8343, внесеною до Верховної Ради 11 травня, пропонується визнати, що трансляція в Україні заходів, які відбуватимуться на території РФ в рамках проведення ЧС 2018, вважатиметься такою, що порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.

В пояснювальній записці йдеться про те, що в заходах ЧС 2018 братимуть участь перші особи Росії, а засоби масової інформації країни-агресора використають таку можливість для всілякої популяризації Російської Федерації на міжнародній арені, попри засудження цивілізованим світом агресивної політики Росії та санкцій проти Росії.

На думку авторів постанови, заборона трансляції сприятиме реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації.

Крім цього – не допустить популяризацію в Україні держави-агресора.

30 травня стало відомо, що телеканал "Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який стартує 14 червня в Росії.

Національна громадська телекомпанія України від трансляції відмовилась.

Федерація футболу України не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Державна прикордонна служба неодноразово радила українським футбольним уболівальникам не їхати в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликали уболівальників, а особливо учасників АТО не їхати на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росію.

Президент Петро Порошенко висловлював думку, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.

Близько 5 тисяч громадян України придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018 попри небезпеку поїздок до Росії.