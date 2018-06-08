Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики на Донбасі не дали представнику ООН поспілкуватися з заручниками

П'ятниця, 8 червня 2018, 17:18

Спеціальний доповідач ООН щодо запобігання тортурам Нільс Мельцер заявив, що не зміг конфіденційно поспілкуватися з заручниками з числа українських військових в місцях позбавлення волі на неконтрольованій урядом частині Донбасу.

Про це він повідомив 8 червня в Києві, передає "Радіо Свобода".

"Під час мого візиту на територію, яку контролюють озброєні формування біля Луганська та Донецька, доступ до місць позбавлення волі не відповідав вимогам мого мандату", - розповів Мельцер.

За його словами, бойовики попередньо визначили установи для візиту і його команда не могла відвідати інші установи.

Повідомляється, що представник ООН побував у колоніях №19 та №24 в окупованих районах Луганщини.

"Мені не дозволили провести конфіденційні інтерв’ю з затриманими і навіть колективні інтерв’ю загального характеру були унеможливлені гнітючою та загрозливою присутністю персоналу установи", – наголосив Мельцер.

На окупованій частині Донецької області представник ООН відвідав СІЗО №5 у Донецьку.

"Я зміг поспілкуватися індивідуально з чотирма затриманими військовими Збройних сил України, які були вибрані представниками фактичної влади, але, на жаль, під наглядом персоналу в’язниці, що не дозволило забезпечити повну конфіденційність", – сказав він.

Зазначається,  що Мельцер разом зі своєю командою, з 20 травня до 8 червня в Україні, оцінював загальну ситуацію щодо заборони катувань або інших видів поводження, що принижують людську гідність.

Спецдоповідач ООН розповів, що відвідуючи різні об'єкти на контрольованій Україною території, він отримав безперешкодну свободу пересування до усіх місць, де люди були позбавлені волі.

Як повідомляв раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Також повідомлялося, що у грудні 2017 року відбувся обмін утримуваних осіб.

Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОзаручникиООНтортури
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: