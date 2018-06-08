Бойовики на Донбасі не дали представнику ООН поспілкуватися з заручниками

Спеціальний доповідач ООН щодо запобігання тортурам Нільс Мельцер заявив, що не зміг конфіденційно поспілкуватися з заручниками з числа українських військових в місцях позбавлення волі на неконтрольованій урядом частині Донбасу.

Про це він повідомив 8 червня в Києві, передає "Радіо Свобода".

"Під час мого візиту на територію, яку контролюють озброєні формування біля Луганська та Донецька, доступ до місць позбавлення волі не відповідав вимогам мого мандату", - розповів Мельцер.

За його словами, бойовики попередньо визначили установи для візиту і його команда не могла відвідати інші установи.

Повідомляється, що представник ООН побував у колоніях №19 та №24 в окупованих районах Луганщини.

"Мені не дозволили провести конфіденційні інтерв’ю з затриманими і навіть колективні інтерв’ю загального характеру були унеможливлені гнітючою та загрозливою присутністю персоналу установи", – наголосив Мельцер.

На окупованій частині Донецької області представник ООН відвідав СІЗО №5 у Донецьку.

"Я зміг поспілкуватися індивідуально з чотирма затриманими військовими Збройних сил України, які були вибрані представниками фактичної влади, але, на жаль, під наглядом персоналу в’язниці, що не дозволило забезпечити повну конфіденційність", – сказав він.

Зазначається, що Мельцер разом зі своєю командою, з 20 травня до 8 червня в Україні, оцінював загальну ситуацію щодо заборони катувань або інших видів поводження, що принижують людську гідність.

Спецдоповідач ООН розповів, що відвідуючи різні об'єкти на контрольованій Україною території, він отримав безперешкодну свободу пересування до усіх місць, де люди були позбавлені волі.

Як повідомляв раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Також повідомлялося, що у грудні 2017 року відбувся обмін утримуваних осіб.

Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.