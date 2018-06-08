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Сина заступника Гриневич віддали під суд

П'ятниця, 8 червня 2018, 17:36
Сина заступника Гриневич віддали під суд

Прокуратура направила до суду справу про розбійний напад, в якій фігурує Михайло Ковтунець, син заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

"Завершено судове слідство. Обвинувальний акт скеровано до суду", – зазначили у відомстві.

У прокуратурі додали, що захист ознайомився з обвинувальним актом, після чого, приблизно місяць тому, його й передали в Шевченківський райсуд Києва.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що під час слідства фігурантів допитували, вони контактували зі слідством.

Під час розгляду справи обвинувачення також подаватиме клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим.

1 березня стало відомо, що Михайло Ковтунець є фігурантом справи про розбійний напад на кур'єра.

3 березня в йому повідомили про підозру.

5 березня Ковтунця-молодшого відправили під нічний домашній арешт.

Всього у справі 3 обвинувачених. За версією слідства, вони, змовившись між собою, замовили через інтернет-магазин iPhone 8+ та напали на кур’єра, який привіз телефон на місце зустрічі.

Соня Лукашова, для УП

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Теми: Київкриміналсуд
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