Порошенко зустрівся з родичами заручників і підтримав ідею Балуха

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П'ятниця, 8 червня 2018, 20:27

Президент Петро Порошенко зустрівся з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Він поінформував про кроки, які здійснюються для звільнення політв’язнів, та подальші дії, інформує прес-служба глави держави.

Порошенко повідомив, що 11 червня міністр закордонних справ Павло Клімкін вирушить на зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату".

 
Прес-служба президента

"Першим питанням, крім запровадження миротворчої місії, режиму припинення вогню та імплементації Мінських угод, є питання заручників. Ми вже погодили і скоординували нашу позицію, французька та німецька сторони нас підтримують", – сказав він.

Президент додав, що на зустрічі тристоронньої групи у Мінську Ірина Геращенко офіційно передала лист зі списком із 23 росіян, які шпигували в Україні і яких пропонують РФ обміняти на українських політв’язнів.

Порошенко попросив уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову "здійснити необхідні кроки, щоб отримати можливість відвідати політв’язнів в Криму".

 

Він також повідомив, що домовився з принцесою Ліхтенштейн Софією, що вона порушить питання регулярного допуску та гуманітарної допомоги Міжнародного комітету "Червоний Хрест" українським політв’язням.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зачитав звернення ув’язненого Володимира Балуха, який закликає до консолідації патріотів і створення при президенті консультативно-координаційної ради зі звільнення політв’язнів.

Порошенко підтримав створення такої ради і доручив опрацювати це питання та підготувати відповідний указ.

Він висловив підтримку усім українським заручникам і передав тим, хто оголосив голодування: "Ви всі потрібні нам живими".

Президент вкотре запевнив, що питання звільнення українських заручників і політв’язнів присутнє в усіх його міжнародних переговорах.

Олена Рощенко, УП
Теми: політв'язні заручники Порошенко Балух Крим
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