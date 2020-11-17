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Балуха допитали слідчі

Вівторок, 17 листопада 2020, 14:32
Балуха допитали слідчі

Правоохоронці допитали ексв’язня Кремля Володимира Балуха в справі про завдання йому тяжких тілесних ушкоджень.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У суботу (14 листопада –ред.) потерпілого допитали з дозволу лікаря та у його (лікаря) присутності..

Деталі: Подробиці слідчих дій у прокуратурі не розголошують.

За словами Максимець, наразі досудове слідство триває. Підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін тримання під вартою на строк досудового розслідування.

Передісторія:

  • 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
  • 18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
  • 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
  • Балуха виписали з лікарні в кінці жовтня. Повідомлялося, що попереду на нього чекає реабілітація.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Балух
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