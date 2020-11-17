Балуха допитали слідчі
Вівторок, 17 листопада 2020, 15:32
Правоохоронці допитали ексв’язня Кремля Володимира Балуха в справі про завдання йому тяжких тілесних ушкоджень.
Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "У суботу (14 листопада –ред.) потерпілого допитали з дозволу лікаря та у його (лікаря) присутності..
Деталі: Подробиці слідчих дій у прокуратурі не розголошують.
За словами Максимець, наразі досудове слідство триває. Підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін тримання під вартою на строк досудового розслідування.
Передісторія:
- 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
Валентина Романенко, УП