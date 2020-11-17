Балуха допитали слідчі

Правоохоронці допитали ексв’язня Кремля Володимира Балуха в справі про завдання йому тяжких тілесних ушкоджень.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У суботу (14 листопада –ред.) потерпілого допитали з дозволу лікаря та у його (лікаря) присутності..

Деталі: Подробиці слідчих дій у прокуратурі не розголошують.

За словами Максимець, наразі досудове слідство триває. Підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін тримання під вартою на строк досудового розслідування.

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