Балуха виписали з лікарні після побиття
Четвер, 22 жовтня 2020, 11:32
Колишнього політв’язня Володимира Балуха виписали з лікарні - попереду на нього чекає реабілітація.
Джерело: Facebook-сторінка активістки Наталі Лютікової
Дослівно: "Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості.
Новий день Володя розпочне з реабілітації і підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни, і, я переконана, повне одужання".
Що передувало: 19 жовтня опублікували перше фото Балуха після побиття: він проходить реабілітацію.
Передісторія:
- 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
Українська правда