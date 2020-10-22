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Балуха виписали з лікарні після побиття

Четвер, 22 жовтня 2020, 11:32

Колишнього політв’язня Володимира Балуха виписали з лікарні - попереду на нього чекає реабілітація.

Джерело: Facebook-сторінка активістки Наталі Лютікової

Дослівно: "Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості.

Новий день Володя розпочне з реабілітації і підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни, і, я переконана, повне одужання".

Що передувало: 19 жовтня опублікували перше фото Балуха після побиття: він проходить реабілітацію.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Балухполітв'язні


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