В аварії українського літака в Польщі постраждав нардеп
Внаслідок аварії легкомоторного літака в польському Жешуві в суботу постраждав нардеп від Радикальної партії Юрій Чижмарь.
Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.
"Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак, на борту якого перебував наш колега, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь", - написав він.
Мосійчук повідомив, що постраждалий перебуває в лікарні.
Як повідомлялося, у польському Жешуві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.
Повідомлялося, що всі троє осіб, які перебували на борту, постраждали. Травми однієї людини були серйозними, і її доставили до лікарні вертольотом служби порятунку. Інших двох забрала "швидка".