В аварії українського літака в Польщі постраждав нардеп

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Субота, 9 червня 2018, 22:58
Юрій Чижмарь
Facebook

Внаслідок аварії легкомоторного літака в польському Жешуві в суботу постраждав нардеп від Радикальної партії Юрій Чижмарь.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.

"Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак, на борту якого перебував наш колега, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь", - написав він.

Мосійчук повідомив, що постраждалий перебуває в лікарні.

Як повідомлялося, у польському Жешуві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.

Повідомлялося, що всі троє осіб, які перебували на борту, постраждали. Травми однієї людини були серйозними, і її доставили до лікарні вертольотом служби порятунку. Інших двох забрала "швидка".

Українська правда
Теми: Польща Радикальна партія Верховна Рада
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