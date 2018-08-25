Клімкін: збереження змін у польському законі про ІНП лишає простір для маніпуляцій

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Субота, 25 серпня 2018, 13:58

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що за збереження поправок у польському законі про Інститут національної пам’яті і надалі лишатиметься простір для маніпуляцій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Припинення кримінального переслідування відомого історика та громадського діяча Григорія Купріяновича викликає у мене дуже змішані почуття", - зазначив Клімкін.

З одного боку, за його словами, це перемога здорового глузду як такого.

"Але основа, саме існування цього законодавства, зміни до закону про Інститут національної пам'яті, вони залишаються. Залишається простір для маніпуляцій, залишається простір для атаки на свободу слова і свободу думки", - написав міністр.

"Тому маємо працювати далі. І насправді, це законодавство є дуже поганим для всіх. Але насамперед, для Польщі і для поляків", - додав він.

Як повідомлялося, польський Інститут національної пам'яті відмовився розпочинати розслідування проти голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича за заявою Люблінського воєводи.

Європейська правда

Теми: Клімкін Польща
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