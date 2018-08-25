Климкин: сохранение изменений в польском законе об ИНП оставляет пространство для манипуляций

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Суббота, 25 августа 2018, 13:58

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что за сохранение поправок в польском законе об институте национальной памяти и в дальнейшем будет оставаться пространство для манипуляций.

Об этом он написал  на своей странице в Facebook.

"Прекращение уголовного преследования известного историка и общественного деятеля Григория Куприяновича вызывает у меня очень смешанные чувства", - отметил Климкин.

С одной стороны, по его словам, это победа здравого смысла как такового.

"Но основа, самое существование этого законодательства, изменения в закон об институте национальной памяти, они остаются. Остается пространство для манипуляций, остается пространство для атаки на свободу слова и свободу мысли", - написал министр.

"Поэтому надо работать дальше. И на самом деле, это законодательство является очень плохим для всех. Но прежде всего, для Польши и для поляков", - добавил он.

Как сообщалось, польский Институт национальной памяти отказался начинать расследование против председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича по заявлению Люблинского воеводы.

Европейская правда

Темы: Климкин Польша
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