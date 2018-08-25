Поліція не побачила слідів підпалу виноградників на Одещині

11101 перегляд
Субота, 25 серпня 2018, 18:14
фото - прес-служба ГУ НП в Одеській обл.

В управлінні поліції Одеської області заявили, що оглянули місце пожежі на виноградниках Крістофа Лакарена: сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин виявлено не було. 

Про це йдеться у повідомленні поліції, яке розміщено на сайті облуправління 25 серпня. 

"25 серпня до Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся житель с.Шабо із заявою про те, напередодні ввечері невідомі  нібито підпалили його виноградник. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду встановлено, що територія, на якій сталася пожежа, перебуває за межами населеного пункту, зовні схожа на покинуті виноградники та поросла сухою травою, яка в деяких місцях вигоріла", - заявили у поліції.

Також правоохоронці зазначили, що кущі винограду "не пошкоджені".

"Подію зареєстровано у встановленому законом порядку. Триває перевірка", - зазначили у Нацполіції. 

Раніше французький винороб Крістоф Лакарен заявив, що у п'ятницю ввечері невідомі підпалили його виноградники, згоріло 20 га насаджень. 

Лакарен понад 10 років мешкає у с.Шабо в Одеській обл. Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково - на орендованій з 2007 року, саме за орендовану ділянку і тривають земельні суперечки.

Так, у листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили його виноградники у Шабо, а у січні 2017 року Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли

Українська правда
Теми: Одеська область поліція пожежа
powered by lun.ua
По темі
На Одещині підпалили виноградники французького винороба 25 серпня 2018, 11:15
На Одещині виявили поле коноплі, що належить фірмі депутата-опоблоківця 24 серпня 2018, 10:12
Під Одесою встановлюють пам'ятник у вигляді вежі Донецького аеропорту 17 серпня 2018, 06:39
Усі новини
Головні новини
Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі
OVERTIME: Головні економічні новини вихідних
СЦКК: Бойовики навмисно обстріляли житловий сектор у Південному
Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військових
Усі новини
сім'я

10 щоденних звичок, які підсилять ваш зв’язок з дитиною

Відео

Відео дня: український танок від британських дипломатів до Дня Незалежності України