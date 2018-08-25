Поліція не побачила слідів підпалу виноградників на Одещині

В управлінні поліції Одеської області заявили, що оглянули місце пожежі на виноградниках Крістофа Лакарена: сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин виявлено не було.

Про це йдеться у повідомленні поліції, яке розміщено на сайті облуправління 25 серпня.

"25 серпня до Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся житель с.Шабо із заявою про те, напередодні ввечері невідомі нібито підпалили його виноградник. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду встановлено, що територія, на якій сталася пожежа, перебуває за межами населеного пункту, зовні схожа на покинуті виноградники та поросла сухою травою, яка в деяких місцях вигоріла", - заявили у поліції.

Також правоохоронці зазначили, що кущі винограду "не пошкоджені".

"Подію зареєстровано у встановленому законом порядку. Триває перевірка", - зазначили у Нацполіції.

Раніше французький винороб Крістоф Лакарен заявив, що у п'ятницю ввечері невідомі підпалили його виноградники, згоріло 20 га насаджень.

Лакарен понад 10 років мешкає у с.Шабо в Одеській обл. Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково - на орендованій з 2007 року, саме за орендовану ділянку і тривають земельні суперечки.

Так, у листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили його виноградники у Шабо, а у січні 2017 року Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли.