Полиция не увидела следов поджога виноградников в Одесской области

В управлении полиции Одесской области заявили, что осмотрели место пожара на виноградниках Кристофа Лакарена: посторонних предметов, горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ обнаружено не было.

Об этом говорится в сообщении полиции, которое размещено на сайте облуправления 25 августа.

"25 августа в Белгород-Днестровский отдел полиции обратился житель с.Шабо с заявлением о том, что накануне вечером неизвестные якобы подожгли его виноградник. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра установлено, что территория, на которой произошел пожар, находится за пределами населенного пункта, внешне похожа на заброшенные виноградники и поросла сухой травой, которая в некоторых местах выгорела", - заявили в полиции.

Также правоохранители отметили, что кусты винограда "не повреждены".

"Событие зарегистрировано установленном законом порядке. Продолжается проверка", - отметили в Нацполиции.

Ранее французский винодел Кристоф Лакарен заявил, что в пятницу вечером неизвестные подожгли его виноградники, сгорело 20 га насаждений.

Лакарен более 10 лет живет в с.Шабо в Одесской обл. Плантации виноградников частично находятся на его земле, частично - на арендованной с 2007 года, именно за арендованный участок и продолжаются земельные споры.

Так, в ноябре 2016 неизвестные на бульдозере уничтожили его виноградники в Шабо, а в январе 2017-го Лакарен заявил, что по территории его двора в Одесской области стреляли.