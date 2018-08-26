Стан херсонської активістки Гандзюк погіршився

У радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, на яку напали з кислотою, погіршився стан здоров’я.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили друзі Катерини, активісти й журналісти.

Також інформацію про її стан підтвердила й адвокатка Гандзюк Євгенія Закревська, повідомляє Громадське.

Для Гандзюк просили передати необхідні ліки, яких немає в Україні. У спільноті зазначили, що кошти на них є. Пізніше у повідомленні додали, що ліки вдалося знайти за дві години.

"Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому, придбати їх можна тільки за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 31 липня у Херсоні невідомий облив співробітницю міської ради й активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція розглядає напад як замах на вбивство.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на херсонську активістку п’ятьох колишніх учасників АТО. Це - В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

Усі вони є членами Української добровольчої армії, яку очолює Дмитро Ярош.

В організації злочину звинувачують Торбіна, він очолює дві громадські організації "Херсонська фортеця" та "Добровольців учасників АТО "Добровольці Божої Чоти".

З березня 2018-го Торбін очолює Херсонський загін Української добровольчої армії.

Усім п'ятьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід. Чотирьох з них суд відправив під арешт, одному - обрано цілодобовий домашній арешт.

Напередодні речник поліції Ярослав Тракало повідомив, що четверо з п’яти підозрюваних у нападі на Гандзюк зізналися у скоєнні злочину. Сам організатор від співпраці зі слідством відмовляється.

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