Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стан херсонської активістки Гандзюк погіршився

Неділя, 26 серпня 2018, 04:32
Стан херсонської активістки Гандзюк погіршився

У радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, на яку напали з кислотою, погіршився стан здоров’я.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили друзі Катерини, активісти й журналісти. 

Також інформацію про її стан підтвердила й адвокатка Гандзюк Євгенія Закревська, повідомляє Громадське.

Для Гандзюк просили передати необхідні ліки, яких немає в Україні. У спільноті зазначили, що кошти на них є. Пізніше у повідомленні додали, що ліки вдалося знайти за дві години.

"Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому, придбати їх можна тільки за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 31 липня у Херсоні невідомий облив співробітницю міської ради й активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція розглядає напад як замах на вбивство.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на херсонську активістку п’ятьох колишніх учасників АТО. Це - В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

Усі вони є членами Української добровольчої армії, яку очолює Дмитро Ярош.

В організації злочину звинувачують Торбіна, він очолює дві громадські організації "Херсонська фортеця" та "Добровольців учасників АТО "Добровольці Божої Чоти".

З березня 2018-го Торбін очолює Херсонський загін Української добровольчої армії. 

Усім п'ятьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід. Чотирьох з них суд відправив під арешт, одному - обрано цілодобовий домашній арешт.

Напередодні речник поліції Ярослав Тракало повідомив, що четверо з п’яти підозрюваних у нападі на Гандзюк зізналися у скоєнні злочину. Сам організатор від співпраці зі слідством відмовляється.

Читайте також: Серійна бездіяльність, або Особливості слідства у справі Гандзюк

Ще на цю тему: "Це тільки початок. Насильства будуть жорстокішими – Гандзюк та інші активісти про напади на себе"

Теми: Херсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Херсон
Мешканець Херсона підірвався, розпилюючи боєприпас у гаражі
Електрошок до грудей, катування водою, побиття: як росіяни знущались із жінок в окупованому Херсоні
Росіяни знову вдарили по Херсону: поранена жінка
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: