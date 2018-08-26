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Состояние херсонской активистки Гандзюк ухудшилось

Воскресенье, 26 августа 2018, 04:32
Состояние херсонской активистки Гандзюк ухудшилось

У советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, на которую напали с кислотой, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которую создали друзья Екатерины, активисты и журналисты.

Также информацию о ее состоянии подтвердила и адвокат Гандзюк Евгения Закревская, сообщает Громадське.

Для Гандзюк просили передать необходимые лекарства, которых нет в Украине. В сообществе отметили, что средства на них есть. Позже в сообщении добавили, что лекарства удалось найти за 2 часа.

"Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новым препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, а потому, приобрести их можно только за границей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил сотрудницу городского совета и активистку Екатерину Гандзюк жидкостью, которая оказалась концентрированной серной кислотой.

Полиция рассматривает нападение как покушение на убийство.

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Все они являются членами Украинской добровольческой армии, которую возглавляет Дмитрий Ярош.

В организации преступления подозревают Торбина, он возглавляет две общественные организации "Херсонская крепость" и "Добровольцев участников АТО "Добровольцы Божьей Четы".

С марта 2018 года Торбин возглавляет Херсонский отряд Украинской добровольческой армии.

Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения. Четырех из них суд отправил под арест, одному - избран круглосуточный домашний арест.

Накануне спикер полиции Ярослав Тракало сообщил, что четверо из пяти подозреваемых в нападении на Гандзюк признались в совершении преступления. Сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

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Темы: Херсон
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