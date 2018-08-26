В СЦКК розповіли про чергові порушення "Мінська" бойовиками

Українська сторона СЦКК зафіксувала чергові порушення Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на окупованому Донбасі.

Про це 26 серпня повідомили у прес-центрі штабу ООС з посиланням на дані СЦКК.

"Протягом минулої доби збройні формування ОРДЛО 33 рази порушували режим припинення вогню, 7 разів застосовували озброєння, яке заборонено Мінськими угодами. Вогонь вівся з використанням 120 мм і 82 мм мінометів, витрачено 74 боєприпаси", - повідомили в СЦКК.