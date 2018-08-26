В СЦКК розповіли про чергові порушення "Мінська" бойовиками

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Неділя, 26 серпня 2018, 17:04

Українська сторона СЦКК зафіксувала чергові порушення Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на окупованому Донбасі.

Про це 26 серпня повідомили у прес-центрі штабу ООС з посиланням на дані СЦКК. 

"Протягом минулої доби збройні формування ОРДЛО 33 рази порушували режим припинення вогню, 7 разів застосовували озброєння, яке заборонено Мінськими угодами. Вогонь вівся з використанням 120 мм і 82 мм мінометів, витрачено 74 боєприпаси", - повідомили в СЦКК. 

Також, за даними Спільного центру з контролю та координації, збройні формування РФ продовжують перешкоджати діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях.

"23 серпня бойовики збройних формувань РФ не надали представникам СММ ОБСЄ доступ у районах Заїченко та Новоазовськ", - повідомили у Спільному центрі.

Українська правда
Теми: Донбас ОРДЛО Мінські угоди
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