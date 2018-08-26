В СЦКК рассказали об очередных нарушениях "Минска" боевиками

Украинская сторона СЦКК зафиксировала очередные нарушения Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на оккупированном Донбассе.

Об этом 26 августа сообщили в пресс-центре штаба ООС со ссылкой на данные СЦКК.

"За минувшие сутки вооруженные формирования ОРДЛО 33 раза нарушали режим прекращения огня, 7 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Огонь велся с использованием 120 мм и 82 мм минометов, потрачено 74 боеприпаса", - сообщили в СЦКК.

Также, по данным Общего центра по контролю и координации, вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

"23 августа боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ в районах н.п. Заиченко и Новоазовск", - сообщили в Общем центре.