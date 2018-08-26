Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військових
Президент Петро Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців.
Як повідомили у прес-службі глави держави, мета закону - забезпечення комплексного врегулювання питання соцзахисту громадян, які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення нацбезпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій і Луганській областях, та інших питань, пов'язаних із здійсненням зазначених заходів.
"Реалізація закону дасть змогу учасникам ООС отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій", - повідомили в адміністрації президента.
Як зазначив президент, законом "забезпечуються та гарантуються права українського війська у зв'язку з проведенням Операції об'єднаних сил".
"Водночас гарантується підвищення рівня соцзахисту українських військовослужбовців", - додав Порошенко.
Законом вносяться зміни до законів України "Про гуманітарну допомогу", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про лікарські засоби", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про загальну середню освіту", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про волонтерську діяльність", "Про зайнятість населення", "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", "Про Національну поліцію", "Про систему іномовлення України", "Про виконавче провадження", та до деяких постанов Верховної Ради України.