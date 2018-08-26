Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військових

Президент Петро Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців.

Як повідомили у прес-службі глави держави, мета закону - забезпечення комплексного врегулювання питання соцзахисту громадян, які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення нацбезпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій і Луганській областях, та інших питань, пов'язаних із здійсненням зазначених заходів.

"Реалізація закону дасть змогу учасникам ООС отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій", - повідомили в адміністрації президента.

Як зазначив президент, законом "забезпечуються та гарантуються права українського війська у зв'язку з проведенням Операції об'єднаних сил".

"Водночас гарантується підвищення рівня соцзахисту українських військовослужбовців", - додав Порошенко.