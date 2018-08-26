Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военных

Президент Петр Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, цель закона - обеспечение комплексного урегулирования вопроса соцзащиты граждан, участвующих в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

"Реализация закона позволит участникам ООС получить право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий", - сообщили в администрации президента.

Как отметил президент, законом "обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением Операции объединенных сил".

"Вместе с тем гарантируется повышение уровня соцзащиты украинских военнослужащих", - добавил Порошенко.

Законом вносятся изменения в законы Украины "О гуманитарной помощи", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О лекарственных средствах", "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Нацполиции и некоторых других лиц и их социальной защите", "Об общем среднем образовании", "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", "О государственной соцпомощи малообеспеченным семьям", "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "Об обеспечении организационно-правовых условий соцзащиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине", "Об оздоровлении и отдыхе детей", "О волонтерской деятельности", "О занятости населения", "Об очистке власти", "О предотвращении коррупции", "О Нацполиции", "О системе иновещания Украины", "Об исполнительном производстве", и в некоторые постановления Верховной Рады Украины.