Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі від підриву на мінах загинули двоє військових, 4 мають травми та поранення

Неділя, 26 серпня 2018, 19:14
На Донбасі від підриву на мінах загинули двоє військових, 4 мають травми та поранення

У зоні проведення операції Об’єднаних сил внаслідок підриву на мінно-вибухових пристроях двоє військових загинули, четверо зазнали травм та поранень. 

Про це повідомили ввечері 26 серпня у прес-центрі штабу ООС. 

Зазначається, що два випадки підриву мали місце на Луганському напрямку.

"В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування", - повідомили у штабі.

Другий випадок підриву на мінно-вибуховому пристрої стався в районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військовослужбовця.

"Внаслідок підриву двоє військовослужбовців загинули, двоє отримали бойові травми. За даними фактами проводиться ретельна перевірка", - зазначено у повідомленні.

За даними штабу, протягом 26 серпня станом на 18:00 бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції ООС у районах н.п. Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське", - повідомили у прес-центрі штабу.

Сили ООС здійснювали вогневий вплив на противника з метою змусити його припинити обстріл.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: