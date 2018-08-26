На Донбасі від підриву на мінах загинули двоє військових, 4 мають травми та поранення

2962 перегляди
Неділя, 26 серпня 2018, 19:14

У зоні проведення операції Об’єднаних сил внаслідок підриву на мінно-вибухових пристроях двоє військових загинули, четверо зазнали травм та поранень. 

Про це повідомили ввечері 26 серпня у прес-центрі штабу ООС. 

Зазначається, що два випадки підриву мали місце на Луганському напрямку.

"В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування", - повідомили у штабі.

Другий випадок підриву на мінно-вибуховому пристрої стався в районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військовослужбовця.

"Внаслідок підриву двоє військовослужбовців загинули, двоє отримали бойові травми. За даними фактами проводиться ретельна перевірка", - зазначено у повідомленні.

За даними штабу, протягом 26 серпня станом на 18:00 бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції ООС у районах н.п. Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське", - повідомили у прес-центрі штабу.

Сили ООС здійснювали вогневий вплив на противника з метою змусити його припинити обстріл.

Українська правда
Теми: ООС Донбас жертви
powered by lun.ua
По темі
Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військових 26 серпня 2018, 18:59
ООС: Окупанти здійснили 33 обстріли і зазнали втрат 26 серпня 2018, 07:37
На Луганщині у потягах посилено шукають зброю та боєприпаси: превентивні заходи 25 серпня 2018, 21:58
Усі новини
Головні новини
Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі
OVERTIME: Головні економічні новини вихідних
СЦКК: Бойовики навмисно обстріляли житловий сектор у Південному
Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військових
Усі новини
Освіта

Як європейці шкільну освіту реформували

Незалежність

Яке воно — покоління незалежних