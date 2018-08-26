На Донбасі від підриву на мінах загинули двоє військових, 4 мають травми та поранення
У зоні проведення операції Об’єднаних сил внаслідок підриву на мінно-вибухових пристроях двоє військових загинули, четверо зазнали травм та поранень.
Про це повідомили ввечері 26 серпня у прес-центрі штабу ООС.
Зазначається, що два випадки підриву мали місце на Луганському напрямку.
"В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування", - повідомили у штабі.
Другий випадок підриву на мінно-вибуховому пристрої стався в районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військовослужбовця.
"Внаслідок підриву двоє військовослужбовців загинули, двоє отримали бойові травми. За даними фактами проводиться ретельна перевірка", - зазначено у повідомленні.
За даними штабу, протягом 26 серпня станом на 18:00 бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.
"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції ООС у районах н.п. Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське", - повідомили у прес-центрі штабу.
Сили ООС здійснювали вогневий вплив на противника з метою змусити його припинити обстріл.