На Донбасі від підриву на мінах загинули двоє військових, 4 мають травми та поранення

У зоні проведення операції Об’єднаних сил внаслідок підриву на мінно-вибухових пристроях двоє військових загинули, четверо зазнали травм та поранень.

Про це повідомили ввечері 26 серпня у прес-центрі штабу ООС.

Зазначається, що два випадки підриву мали місце на Луганському напрямку.

"В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування", - повідомили у штабі.

Другий випадок підриву на мінно-вибуховому пристрої стався в районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військовослужбовця.

"Внаслідок підриву двоє військовослужбовців загинули, двоє отримали бойові травми. За даними фактами проводиться ретельна перевірка", - зазначено у повідомленні.

За даними штабу, протягом 26 серпня станом на 18:00 бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.