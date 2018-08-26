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На Донбассе от подрыва на минах двое военных погибли, 4 получили травмы

Воскресенье, 26 августа 2018, 19:14
На Донбассе от подрыва на минах двое военных погибли, 4 получили травмы

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на минно-взрывных устройствах двое военных погибли, четверо получили травмы и ранения.

Об этом сообщили вечером 26 августа в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что два случая подрыва произошли на Луганском направлении.

"В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы", - сообщили в штабе.

Второй случай подрыва на минно-взрывном устройстве произошел в районе обороны другого батальона по причине личной неосторожности военнослужащего.

"В результате подрыва двое военнослужащих погибли, двое получили боевые травмы. По данным фактам проводится тщательная проверка", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в течение 26 августа по состоянию на 18:00 боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции ООС в районах н.п. Луганское, Южное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединское", - сообщили в пресс-центре штаба.

Силы ООС осуществляли огневое воздействие на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассжертвы
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