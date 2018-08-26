Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК: Бойовики навмисно обстріляли житловий сектор у Південному

Неділя, 26 серпня 2018, 19:24

Бойовики ОРДО здійснили навмисний обстріл житлового сектору с.Південне що у Бахмутському районі Донецької області.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, повідомляє прес-центр штабу ООС. 

Зазначається, що обстріл було здійснено 25 серпня з міномету калібром 120 мм. 

Повідомлення про обстріл надійшло о 10:00 26 серпня.

"На місці події представниками СЦКК було виявлено вирву від вибуху 120 мм міни на асфальтованій проїжджій частині вул.Островського, 1, осколками міни було пошкоджено фасад будинку культури. Боєприпасів, що не вибухнули, виявлено не було. Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано", - повідомили в СЦКК.

За даними представників Спільного центру, вогонь вівся у напрямку Горлівка – Південне.

"Відстань від місця влучання міни до найближчих позицій ЗСУ становить близько 1 км, що свідчить про навмисний обстріл бойовиками мирного населення", - заявили в СЦКК. 

 
 
 

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: