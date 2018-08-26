СЦКК: Бойовики навмисно обстріляли житловий сектор у Південному

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Неділя, 26 серпня 2018, 19:24

Бойовики ОРДО здійснили навмисний обстріл житлового сектору с.Південне що у Бахмутському районі Донецької області.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, повідомляє прес-центр штабу ООС. 

Зазначається, що обстріл було здійснено 25 серпня з міномету калібром 120 мм. 

Повідомлення про обстріл надійшло о 10:00 26 серпня.

"На місці події представниками СЦКК було виявлено вирву від вибуху 120 мм міни на асфальтованій проїжджій частині вул.Островського, 1, осколками міни було пошкоджено фасад будинку культури. Боєприпасів, що не вибухнули, виявлено не було. Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано", - повідомили в СЦКК.

За даними представників Спільного центру, вогонь вівся у напрямку Горлівка – Південне.

"Відстань від місця влучання міни до найближчих позицій ЗСУ становить близько 1 км, що свідчить про навмисний обстріл бойовиками мирного населення", - заявили в СЦКК. 

 
 
 

Українська правда
Теми: ООС Донбас Мінські угоди
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