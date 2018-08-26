СЦКК: Боевики умышленно обстреляли жилой сектор в Южном

Боевики ОРДО осуществили умышленный обстрел жилого сектора с.Южное в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрел был проведен 25 августа из 120 мм миномета.

Сообщение об обстреле поступило в 10:00 26 августа.

"На месте события представителями СЦКК была обнаружена воронка от взрыва 120 мм мины на асфальтированной проезжей части ул.Островского, 1, осколками мины был поврежден фасад дома культуры. Не разорвавшихся боеприпасов не обнаружено. Пострадавшие среди мирного населения не зарегистрированы", - сообщили в СЦКК.

По данным представителей Общего центра, огонь велся в направлении Горловка - Южное.

"Расстояние от места попадания мины до ближайших позиций ВСУ составляет около 1 км, что свидетельствует об умышленном обстреле боевиками мирного населения", - заявили в СЦКК.