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В Україну з ОРДЛО доправили "міністра культури ДНР" - ЗМІ

Неділя, 26 серпня 2018, 22:51

В Україну з ОРДЛО доправили "міністра культури ДНР" Юрія Лекстутеса, йому в Україні висунуто підозру за статтею "створення терористичної групи чи терористичної організації".

Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Тиждень", що вийшов в ефір ввечері 26 серпня.

"Виявилося, що Лекстутес ... - нещодавно завербований, і попросив евакуації з території ОРДЛО", - йдеться у сюжеті.

За словами Лекстутеса, після зміщення з посади ватажка бойовиків ОРДЛО Олександра Захарченка саме він мав очолити окуповану частину Донецької області.

"Співробітник ГРУ Іванич мене представив як майбутнього главу республіки і що це вирішене питання. Мене ГРУ висунуло, але в них була конкуренція з ФСБ", - зазначив Лекстутес.

 
Юрій Лекстутес стверджує, що його кандидатуру розглядали на посаду глави бойовиків ОРДО 

За його словами, у разі погодження очолити окуповані районі Донеччини йому у ГРУ пропонували силову підтримку.

"Викликали помічника Ходаковського і Безлера і говорять їм, що ви за фактом за нього відповідаєте", - каже Лекстутес.

"Коли питання Суркова біля Путіна було вирішене, їм я став уже нецікавим. Мене засунули до в'язниці, розстрілювати виводили", - розповів екс-"міністр".

Лекстутес, перебуваючи в ОРДО на посаді "в.о. міністра культури ДНР", був заарештований у грудні 2014 року і перебував у донецькому СІЗО.

У "постанові" так званої "Генпрокуратури ДНР" від 27 лютого 2015 року зазначалося, що Лекстутес разом з батальйоном "Восток" заволодів автомобілями Донецького музично-драматичного театру, Донецького театру опери і балету ім.Соловьяненко та Академічного ансамблю пісні і танцю "Донбас" та "використовував їх у своїх корисливих цілях".

Теми: ОРДЛОРосіяокупація
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