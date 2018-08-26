В Украину из ОРДЛО доставили "министра культуры ДНР" - СМИ

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Воскресенье, 26 августа 2018, 22:51

В Украину из с ОРДЛО доставили "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса, где ему выдвинули подозрение по статье "создание террористической группы или террористической организации".

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень", который вышел в эфир вечером 26 августа.

"Оказалось, что Лекстутес ... - недавно завербованный, и попросил эвакуации с территории ОРДЛО", - говорится в сюжете.

По словам Лекстутеса, после смещения с должности главаря боевиков ОРДЛО Александра Захарченко именно он должен был возглавить оккупированную часть Донецкой области.

"Сотрудник ГРУ Иваныч меня представил как будущего главу республики и что это решенный вопрос. Меня ГРУ выдвинуло, но у них была конкуренция с ФСБ", - отметил Лекстутес.

По его словам, в случае согласия возглавить оккупированные районы Донецкой области ему в ГРУ предлагали силовую поддержку.

Юрий Лекстутес утверждает, что его кандидатура рассматривалась на пост главы боевиков ОРДО
Юрий Лекстутес утверждает, что его кандидатура рассматривалась на пост главы боевиков ОРДО

"Вызвали помощника Ходаковского и Безлера и говорят им, что вы по факту за него отвечаете", - говорит Лекстутес.

"Когда вопрос Суркова у Путина был решен, им я стал уже неинтересен. Меня засунули в тюрьму, расстреливать выводили", - рассказал экс-"министр".

Темы: ОРДЛО Росcия оккупация
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