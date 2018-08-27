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Трампа не запросили на похорон сенатора Маккейна - ЗМІ

Понеділок, 27 серпня 2018, 02:29
Трампа не запросили на похорон сенатора Маккейна - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп не був запрошений на похорони американського сенатора Джона Маккейна, який помер у суботу.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Маккейн, який планував власний похорон, заповідав не кликати на прощальну церемонію Трампа, жорстким критиком якого він був.

Родина сенатора розділяє його позицію, тому Трамп не був запрошений.

Водночас, за волею покійного, на похорон будуть запрошені колишні президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама - вони були суперниками Маккейна на президентських виборах.

Джон Маккейн жорстко критикував Трампа - він називав його "імпульсивним" і "дезінформованим" та критикував через політику глави Білого дому щодо РФ, Сирії та Китаю.

Трамп, у свою чергу, називав Маккейна "некомпетентним". Під час президентської кампанії він публічно висміяв сенатора, заявивши, що той "став героєм тому, що потрапив у полон", а Трамп, за його словами, любить "людей, які не були в полоні".

Після смерті Маккейна президент США висловив співчуття його родині.

"Мої найглибші співчуття і повага сім’ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!", - написав він у Twitter.

Сенатора поховають у Аннаполісі (штат Меріленд) на цвинтарі академії ВМС. Прощальна церемонія відбудеться в парламентській асамблеї Арізони - саме цей штат Маккейн представляв у Конгресі протягом 35 років.

Перед похованням труну з його тілом розмістять під куполом Ротонди вашингтонського Капітолію.

За всю історію така честь випадала лише 30 найвидатнішим діячам США. Маккейн стане 13-м за рахунком сенатором, удостоєним цієї посмертної почесті. З цього скорботного приводу Білий дім приспустив прапор.

Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер на 82 році життя.

Напередодні він заявив про рішення припинити лікування ракової пухлини.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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