Трампа не пригласили на похороны сенатора Маккейна - СМИ

Президент США Дональд Трамп не был приглашен на похороны американского сенатора Джона Маккейна, который умер в субботу.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Маккейн, который планировал собственные похороны, завещал не звать на прощальную церемонию Трампа, жестким критиком которого он был.

Семья сенатора разделяет его позицию, поэтому Трамп не был приглашен.

В то же время, по воле покойного, на похороны будут приглашены бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама - они были соперниками Маккейна на президентских выборах.

Джон Маккейн жестко критиковал Трампа - он называл его "импульсивным" и "дезинформированным" и критиковал тз-за политики главы Белого дома относительно РФ, Сирии и Китая.

Трамп, в свою очередь, называл Маккейна "некомпетентным". Во время президентской кампании он публично высмеял сенатора, заявив, что тот "стал героем потому, что попал в плен", а Трамп, по его словам, любит "людей, которые не были в плену".

После смерти Маккейна президент США выразил соболезнования его семье.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семьи сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!", - написал он в Twitter.

Сенатора похоронят в Аннаполисе (штат Мэриленд) на кладбище академии ВМС. Прощальная церемония состоится в парламентской ассамблее Аризоны - именно этот штат Маккейн представлял в Конгрессе в течение 35 лет.

Перед погребением гроб с его телом разместят под куполом ротонды вашингтонского Капитолия.

За всю историю такая честь выпадала только 30 выдающимся деятелям США. Маккейн станет 13-м по счету сенатором, удостоенным этой посмертной почести. По этого скорбного поводу Белый дом приспустил флаг.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер на 82 году жизни.

Накануне он заявил о решении прекратить лечение раковой опухоли.