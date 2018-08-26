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Американський сенатор Джон Маккейн помер

Неділя, 26 серпня 2018, 03:59
Американський сенатор Джон Маккейн помер

Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер у віці 81 рік.

Про це пише The Washington Post.

"Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер в 4:28 вечора. 25 серпня 2018 року. З сенатором, коли він пішов, були його дружина Сінді і сім'я. До смерті він служив Сполученим Штатам Америки сумлінно протягом шістдесяти років", - йдеться в заяві сім'ї.

У 1982 році Маккейн був обраний до Палати представників США. Чотири роки по тому він зайняв своє місце в Сенаті. У верхній палаті Конгресу Маккейн зарекомендував себе як провідний голос у питаннях національної безпеки і зовнішньої політики, будучи головою в Комітеті з питань збройних сил.

Маккейн був жорстким критиком Росії і прихильником агресивної ролі США проти екстремістського угрупування ІДІЛ.

В останні кілька років свого життя сенатор різко критикував президента США Дональда Трампа за його позицію щодо президента РФ Владіміра Путіна.

Напередодні Маккейн заявив про рішення припинити лікування ракової пухлини.

Як повідомлялося, у липні 2017 року у сенатора від штату Арізона, "республіканця" Джона Маккейна після видалення тромбу над лівим оком діагностували агресивну форму раку головного мозку.

Пізніше він повернувся на роботу. Президент США Дональд Трамп назвав його героєм, а члени Сенату аплодували 81-річному Маккейну.

На початку вересня сенатор повідомив, що "прогноз дуже хороший", але за пару тижнів зізнався, що в боротьбі з раком мозку лікарі дають йому "дуже поганий прогноз".

У грудні його шпиталізували у зв'язку з побічними ефектами лікування онкологічного захворювання.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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