ООС: Бойовики били з БМП і мінометів, 2 поранених, 2 травмованих
Минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші - 2 українських військових поранені, ще 2 - отримали бойові травми. Вночі поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 серпня.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.
Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине", - підкреслили у штабі.
"В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.
При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника", - йдеться у звіті.
Унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені, ще 2 - отримали бойові травми.
"Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один - бойового травмування.
Ще 2 військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою", - наголосили у прес-центрі.
За даними розвідки, 3 окупантів знищено, 7 отримали поранення.
Ніч у районі проведення ООС пройшла без застосування важкого озброєння, але бойовики двічі відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Павлополя та Водяного.