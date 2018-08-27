ООС: Бойовики били з БМП і мінометів, 2 поранених, 2 травмованих

Минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші - 2 українських військових поранені, ще 2 - отримали бойові травми. Вночі поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 серпня.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине", - підкреслили у штабі.

"В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника", - йдеться у звіті.

Унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені, ще 2 - отримали бойові травми.

"Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один - бойового травмування.

Ще 2 військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою", - наголосили у прес-центрі.

За даними розвідки, 3 окупантів знищено, 7 отримали поранення.

Ніч у районі проведення ООС пройшла без застосування важкого озброєння, але бойовики двічі відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Павлополя та Водяного.