Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики били из БМП и минометов, 2 раненых, 2 травмированных

Понедельник, 27 августа 2018, 07:23
ООС: Боевики били из БМП и минометов, 2 раненых, 2 травмированных

За прошедшие сутки боевики 23 раза нарушили режим тишины - 2 украинских военных ранены, еще 2 - получили боевые травмы. В тчение ночи текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции ОС.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 августа.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, Водяное, Широкино", - подчеркнули в штабе.

"В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.

При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника", - говорится в отчете.

В результате обстрелов 2 украинских военных ранены, еще 2 - получили боевые травмы.

"Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один - боевое травмирование.

Еще 2 военнослужащих погибли и один получил боевую травму с личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства", - сообщили в пресс-центре.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено, 7 получили ранения.

Ночь в районе проведения ООС прошла без применения тяжелого вооружения, но боевики дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополь и Водяного.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
Все новости...
Реклама: