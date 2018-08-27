ООС: Боевики били из БМП и минометов, 2 раненых, 2 травмированных

За прошедшие сутки боевики 23 раза нарушили режим тишины - 2 украинских военных ранены, еще 2 - получили боевые травмы. В тчение ночи текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции ОС.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 августа.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, Водяное, Широкино", - подчеркнули в штабе.

"В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.

При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника", - говорится в отчете.

В результате обстрелов 2 украинских военных ранены, еще 2 - получили боевые травмы.

"Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один - боевое травмирование.

Еще 2 военнослужащих погибли и один получил боевую травму с личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства", - сообщили в пресс-центре.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено, 7 получили ранения.

Ночь в районе проведения ООС прошла без применения тяжелого вооружения, но боевики дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополь и Водяного.