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Омелян розповів, скільки коштує ремонт доріг в Україні

Понеділок, 27 серпня 2018, 09:55
Омелян розповів, скільки коштує ремонт доріг в Україні

В Україні середній або капітальний ремонт дороги коштує близько 10 мільйонів гривень за кілометр.

Про це в інтерв'ю проекту BIG MONEY сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Кількість відремонтованих кілометрів в цьому році - 4 тисячі. Це величезна кількість. В Україні середній або капітальний ремонт дороги коштує приблизно 10 млн грн за кілометр. Це рекордно низька сума, в порівнянні з будь-якими сусідніми державами", - зазначив Омелян.

За його словами, серед країн ЄС найдешевший кілометр будівництва автобану в Болгарії - 3 млн євро, в Польщі - від 5 млн євро до 7 млн ​​євро.

Омелян зазначив, що така економія досягається за рахунок більш дешевих робочої сили та сировини.

Нагадаємо, за даними Укравтодору, в 2017 році в Україні було відремонтовано та побудовано понад 2 тис. км доріг, що в два рази перевищило показники попереднього року.

Як повідомлялось, за підрахунками Укравтодору, для капітального ремонту всіх доріг, які сполучають населені пункти по всій території України, необхідно виділити 2 трильйони гривень.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).

Економічна правда

Теми: дорогигрошіОмелян
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