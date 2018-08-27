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Омелян рассказал, сколько стоит ремонт дорог в Украине

Понедельник, 27 августа 2018, 09:55
Омелян рассказал, сколько стоит ремонт дорог в Украине

Средний или капитальный ремонт дороги стоит в Украине около 10 млр гривен за километр.

Об этом в интервью проекту BIG MONEY сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Количество отремонтированных километров в этом году - 4 тысячи. Это огромное количество. В Украине средний или капитальный ремонт дороги стоит примерно 10 млн грн за километр. Это рекордно низкая сумма, по сравнению с любыми соседними государствами", - отметил Омелян.

По его словам, среди стран ЕС самый дешевый километр автобана в Болгарии - 3 млн евро, в Польше - от 5 млн евро до 7 млн евро.

Омелян отметил, что такая экономия достигается за счет более дешевых рабочей силы и сырья.

Напомним, по данным Укравтодора, в 2017 году в Украине было отремонтировано и построено более 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели предыдущего года.

Как сообщалось, по подсчетам Укравтодора, для капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты по всей территории Украины, необходимо выделить 2 триллиона гривен.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

Экономическая правда 

Темы: дорогиденьгиОмелян
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