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Прикордонники: "Майорське" досі не працює

Понеділок, 27 серпня 2018, 10:09
Прикордонники: Майорське досі не працює

Роботу КПВВ "Майорське", яку було припинено через регулярні обстріли з боку бойовиків, досі не відновлено.

Про це вранці 27 серпня повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

Наразі пропускні операції осіб та транспортних засобів на КПВВ не здійснюються.

Держприкордонслужба звернулася до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

нші контрольні пункти в’їзду-виїзду відкриті відповідно до літнього графіку роботи та працюють у штатному режимі", - зазначили у відомстві. 

24 серпня у ДПСУ повідомили, що напередодні на КПВВ "Майорське" було зафіксовано обстріл зі снайперської зброї в той час, коли пункт пропуску перетинали цивільні особи. У зв'язку з цим роботу КПВВ було тимчасово припинено. 

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОПрикордонна служба
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