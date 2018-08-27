Прикордонники: "Майорське" досі не працює

Роботу КПВВ "Майорське", яку було припинено через регулярні обстріли з боку бойовиків, досі не відновлено.

Про це вранці 27 серпня повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

Наразі пропускні операції осіб та транспортних засобів на КПВВ не здійснюються.

Держприкордонслужба звернулася до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

"Інші контрольні пункти в’їзду-виїзду відкриті відповідно до літнього графіку роботи та працюють у штатному режимі", - зазначили у відомстві.

24 серпня у ДПСУ повідомили, що напередодні на КПВВ "Майорське" було зафіксовано обстріл зі снайперської зброї в той час, коли пункт пропуску перетинали цивільні особи. У зв'язку з цим роботу КПВВ було тимчасово припинено.