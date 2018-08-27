Пограничники: "Майорское" все еще не работает

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Понедельник, 27 августа 2018, 10:09

Работу КПВВ "Майорское", которая была приостановлена из-за регулярных обстрелов со стороны боевиков, все еще не возобновлена. 

Об этом утром 27 августа сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время пропускные операции лиц и транспортных средств на КПВВ не осуществляются.

Госпогранслужба обратилась к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

"Другие контрольные пункты въезда-выезда открыты в соответствии с летним графиком работы и работают в штатном режиме", - отметили в ведомстве.

24 августа в ГПСУ сообщили, что накануне на КПВВ "Майорское" был зафиксирован обстрел из снайперского оружия в то время, когда его пересекали гражданские лица. В связи с этим работа КПВВ была временно приостановлена.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО Пограничная служба
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