Пожежу в Балаклії розслідують як умисний підпал

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Понеділок, 27 серпня 2018, 10:30

Прокуратура Харківської області розслідує пожежу на звалищі у Балаклії як умисний підпал.

Про це повідомили в прокуратурі області, передає "Укрінформ".

"Інформацію про пожежу 26 серпня на звалищі у Балаклії внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст.194 ККУ (умисне пошкодження або знищення майна шляхом підпалу)", - зазначили в прокуратурі.

За словами правоохоронців, слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, 26 серпня біля населеного пункту Балаклія загорілося несанкціоноване сміттєзвалище: вогонь розповсюдився на площу близько 1,5 га, захопив частину лісосмуги та міг розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище.

До гасіння також залучали гелікоптер Мі-8, він здійснив 20 скидів води.

Українська правда
Теми: пожежа Харків ДСНС
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