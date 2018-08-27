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Пожар в Балаклее расследуют как умышленный поджог

Понедельник, 27 августа 2018, 10:30

Прокуратура Харьковской области расследует пожар на свалке в Балаклее как умышленный поджог.

Об этом сообщили в прокуратуре области, передает "Укринформ".

"Информацию о пожаре 26 августа на свалке в Балаклее внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 УК (умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога)", - отметили в прокуратуре.

По словам правоохранителей, следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, 26 августа у населенного пункта Балаклея загорелась несанкционированная свалка: огонь распространился на площадь около 1,5 га, захватил часть лесополосы и мог распространиться на рядом расположенную городскую свалку.

К тушению также привлекали вертолет Ми-8, он совершил 20 сбросов воды.

Украинская правда

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Темы: пожарХарьковГСЧС
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