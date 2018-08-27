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Нацрада просить Кабмін зберегти аналогове ТБ на кордоні з Росією

Понеділок, 27 серпня 2018, 13:31

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла до Кабінету міністрів пропозицію про необхідність збереження аналогового мовлення на кордоні з Росією, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора.

Про це голова Нацради Юрій Артеменко повідомив на прес-конференції в Києві в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що, відповідно до плану використання радіочастотного ресурсу України, 31 серпня 2018 року – останній день використання в Україні аналогової радіотехнології для телевізійного мовлення.

У той же час після 1 вересня аналоговий сигнал не буде вимкнено на територіях з особливим режимом мовлення (включно з Кримом і зоною ООС).

"Наступне засідання у нас відбудеться в середу, 29 серпня ... і ми винесемо питання про припинення аналогового мовлення загальнонаціональних і місцевих телекомпаній, які вже мають цифрові ліцензії. Всього таких на сьогодні – 41 компанія", – зазначив Артеменко.

За його словами, зараз у Києві та Кіровоградській області, де аналоговий сигнал був відключений в ніч з 31 липня на 1 серпня, місцеві мовники, які ще не отримали ліцензії на цифрове мовлення, і далі транслюють свої програми в аналоговій технології.

Артеменко звернувся до телекомпаній, які мають намір вести мовлення в цифровому стандарті, проте досі не отримали відповідних ліцензій, із закликом подавати регулятору заяви для замовлення прорахунку таких частот в Українському державному центрі радіочастот. За його словами, сьогодні понад 100 місцевих телерадіокомпаній ще не мають цифрових ліцензій.

Він також підкреслив, що у Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Херсоні, Сумах та Чернігові вже працюють "гарячі лінії", де можна отримати інформацію з питань налаштування та придбання тюнерів, причин відключення аналогового сигналу, альтернативних способів отримувати телевізійний контент і т. п.

Нацрада також звернулася до Кабміну з пропозиціями до 2019 року продовжити роботу аналогових передавачів, які працюють на кордоні з Росією, транслюють програми НГТУ і місцевого мовлення.

Так, планується, що до 2019 року зможуть продовжити мовлення 758 передавачів, що складе 40% від їх загальної кількості. З них на територіях з особливим режимом мовлення працюватимуть 147 од., 99 – на кордоні з Росією, ще 405 передавачів транслюватимуть програми суспільного мовлення та 107 – програми місцевого мовлення.

Як повідомлялося, в червні Кабінет міністрів пролонгував терміни використання радіотехнологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року для всіх областей, крім Києва та Кіровоградської області, де термін відключення аналогового мовлення – 31 липень 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебачення
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