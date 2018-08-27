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Нацсовет просит Кабмин сохранить аналоговое ТВ на границе с Россией

Понедельник, 27 августа 2018, 13:31

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес в Кабинет министров предложение о необходимости сохранения аналогового вещания на границе с Россией, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора.

Об этом председатель Нацсовета Юрий Артеменко сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что, в соответствии с планом использования радиочастотного ресурса Украины, 31 августа 2018 года – последний день использования в Украине аналоговой радиотехнологии для телевизионного вещания.

В то же время после 1 сентября аналоговый сигнал не будет выключен на территориях с особым режимом вещания (включая Крым и зону ООС).

"Следующее заседание у нас состоится в среду, 29 августа… и мы вынесем вопрос о прекращении аналогового вещания общенациональных и местных телекомпаний, уже имеющих цифровые лицензии. Всего таковых на сегодня – 41 компания", – отметил Артеменко.

По его словам, сейчас в Киеве и Кировоградской области, где аналоговый сигнал был отключен в ночь с 31 июля на 1 августа, местные вещатели, еще не получившие лицензии на цифровое вещание, и дальше транслируют свои программы в аналоговой технологии.

Артеменко обратился к телекомпаниям, которые намерены вещать в цифровом стандарте, однако до сих пор не получили соответствующих лицензий, с призывом подавать регулятору заявления для заказа просчета таких частот в Украинском государственном центре радиочастот. По его словам, сегодня более 100 местных телерадиокомпаний еще не имеет цифровых лицензий.

Он также подчеркнул, что в Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Хмельницком, Херсоне, Сумах и Чернигове уже работают "горячие линии", где можно получить информацию по вопросам настройки и приобретения тюнеров, причинам отключения аналогового сигнала, альтернативным способам получать телевизионный контент и т. п.

Нацсовет также обратился в Кабмин с предложениями до 2019 года продлить работу аналоговых передатчиков, которые работают на границе с Россией, транслируют программы НОТУ и местного вещания.

Так, планируется, что до 2019 года смогут продолжить вещание 758 передатчиков, что составит 40% от их общего количества. Из них на территориях с особым режимом вещания будут работать 147 ед., 99 – на границе с Россией, еще 405 передатчиков будут транслировать программы общественного вещания и 107 – программы местного вещания.

Как сообщалось, в июне Кабинет министров пролонгировал сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.

Темы: телевидение
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