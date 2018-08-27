Українці скоротили споживання газу майже на третину – Порошенко

З 2013 року споживання газу в Україні впало майже на 30%.

Про це повідомив президент Петро Порошенко на заводі "Зоря-Машпроект", де в понеділок відбулися тестові випробування нової турбіни 32 МВт.

"На сьогоднішній день у порівнянні з 2013 роком споживання газу скорочено майже на 30%", - заявив він на відео, розміщеному на його сторінці у Facebook.

Водночас, за словами Порошенка, державна компанія "Укргазвидобування" збільшила вітчизняне виробництво блакитного палива, але не уточнив, на скільки.

Президент зазначив, що поставив завдання повністю перейти на власний видобуток газу і скоротити неефективне його споживання.

Євген Кізілов, УП