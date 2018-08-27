Українці скоротили споживання газу майже на третину – Порошенко

3762 перегляди
Понеділок, 27 серпня 2018, 14:28

З 2013 року споживання газу в Україні впало майже на 30%.

Про це повідомив президент Петро Порошенко на заводі "Зоря-Машпроект", де в понеділок відбулися тестові випробування нової турбіни 32 МВт.

"На сьогоднішній день у порівнянні з 2013 роком споживання газу скорочено майже на 30%", - заявив він на відео, розміщеному на його сторінці у Facebook.

Водночас, за словами Порошенка, державна компанія "Укргазвидобування" збільшила вітчизняне виробництво блакитного палива, але не уточнив, на скільки.

Президент зазначив, що поставив завдання повністю перейти на власний видобуток газу і скоротити неефективне його споживання.

Євген Кізілов, УП

Теми: газ Порошенко
powered by lun.ua
По темі
Болтон допустив участь американських компаній у видобутку газу в Україні 26 серпня 2018, 01:17
Меркель домовляється з Алієвим про "Південний газовий коридор" 25 серпня 2018, 20:51
Болтон про "Північний потік-2": Україна має шукати альтернативні джерела енергоресурсів 24 серпня 2018, 14:52
Усі новини
Головні новини
Вадима Тітушка оголосили в розшук – Аброськін
Головні новини дня – за 60 секунд
Україна і ЄС погодили умови для отримання 1 млрд євро допомоги – постпред
Наєв наказав відкрити КПВВ "Майорське"
Усі новини
Любов

Веселкові сім'ї: хто кохає відкрито і "нетрадиційно"

думка

4 факти, які може розповісти ніс про ваше здоров'я