Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці скоротили споживання газу майже на третину – Порошенко

Понеділок, 27 серпня 2018, 14:28

З 2013 року споживання газу в Україні впало майже на 30%.

Про це повідомив президент Петро Порошенко на заводі "Зоря-Машпроект", де в понеділок відбулися тестові випробування нової турбіни 32 МВт.

"На сьогоднішній день у порівнянні з 2013 роком споживання газу скорочено майже на 30%", - заявив він на відео, розміщеному на його сторінці у Facebook.

Водночас, за словами Порошенка, державна компанія "Укргазвидобування" збільшила вітчизняне виробництво блакитного палива, але не уточнив, на скільки.

Президент зазначив, що поставив завдання повністю перейти на власний видобуток газу і скоротити неефективне його споживання.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: газПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
газ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Регулятор відкрив доступ до нового маршруту для імпорту газу в Україну
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: