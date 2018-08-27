Украинцы сократили потребление газа почти на треть – Порошенко

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Понедельник, 27 августа 2018, 14:28

С 2013 года потребление газа в Украине упало почти на 30%.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на заводе "Зоря-Машпроект", где в понедельник состоялись тестовые испытания новой турбины 32 МВт.

"На сегодняшний день по сравнению с 2013 годом потребление газа сокращено почти на 30%", - заявил он на видео, размещенном на его странице в Facebook.

В то же время, по словам Порошенко, государственная компания "Укргаздобыча" увеличила отечественное производство голубого топлива, но не уточнил, на сколько.

Президент отметил, что поставил задачу полностью перейти на собственную добычу газа и сократить неэффективное его потребление.

Евгений Кизилов, УП

Темы: газ Порошенко
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